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📌 Видео для развития детей 📌

Название сайта «Семейный блог» – само название говорит за себя. Это сайт для всей семьи. Мы не хотим быть «обычным» и «однотипным», как многие, сайтом с семейной тематикой. Мы – индивидуальны! И в этом наше отличие. Мы будем в своих статьях и видеоматериалах затрагивать темы, которые интересуют большинство семей! Даже … если это «неудобные вопросы», или «слишком острые вопросы» и т.д.

Вот наши рубрики:

« Развитие ребёнка » – советы, мнения, личный опыт. Не станем дословно цитировать чьи-то методики, а будем вместе, на своём опыте, своими наработками помогать собственным детям! Видео для развития детей, личное мнение и рассуждения о тех вещах, которые знают многие: гиперактивность у детей, дети с РАС, домашняя подготовка детей к школе, арт-терапия и её разнообразные виды … и многое другое.

Особый ребёнок» – для нас это

«ежедневная тема». У нас самих

такой ребёнок.

И тема «Аутизм» – нам очень

впечатления, от путешествий и

посещений экскурсий. О том, как

путешествовать всей семьёй.

Малоизвестные интересные факты,

необычные городские новости и многое другое вы прочтёте в наших статьях.

«Провинциальный городок» литературный блог нашего сайта. Яркая современная литература (интересная проза, красивые лирические стихотворения). Многие рассказы написаны на основе реальных событий.

«Точка зрения» обсуждения, личное мнение о назревших вопросах. Например, «квартирный вопрос» – это тема о самой первой необходимости для любой семьи. Наличие жилья или отсутствие жилья, а может проживание семьи с родителями, или аренда жилья? У каждой семьи – свои проблемы и своя точка зрения.

Но во многом, эти точки зрения очень схожи или имеют

«общие грани соприкосновения»! А значит – это

затрагивает всех!

Кроме того, в этой рубрике мы затронем и другие

социально-значимые вопросы и темы, а также

не обойдём стороной и политические темы.

в наших головах. Уж слишком много накопилось того, чем хотелось бы поделиться с другими. Ручной инструмент, обзоры инструмента – подделки и оригинальный инструмент, применение этого инструмента и полезных методик, советы

по ремонту квартиры, «сам себе электрик» и электрика для всех…и многого другого.

«Видео для детей» – это наши видеоролики для развития ребёнка: лого распевки, загадки, детские сказки и многое другое. То, что когда-то делали для своих детей и это им помогло в развитии. Теперь делимся этим, искренне надеясь, что это в чём-то будет полезно и вам!

Мы всегда готовы выслушать и другую точку зрения!

Ждём ваших отзывов и пожеланий!