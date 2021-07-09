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Профессия риэлтор. Ценные советы, как снять жильё в аренду и сэкономить тысячи рублей❗
2021-07-09 18:18 Риэлтор – это тот, кто помогает вам купить или продать недвижимость, сдать недвижимость внаем или снять. О продаже не сегодня. Об аренде жилья, о том, как сэкономить – тема статьи. То ест...
Усыновление, как дополнительный источник дохода семьи в деревне 。
2021-07-07 19:49 В наше время это уже нормальное явление. Особенно на селе, где, увы, работает не более 20% жителей, а поэтому люди ищут любую возможность для получения дохода! Здравствуйте, уважаемые читатели нашего...
Матрёшка – это сувенир или игрушка❔
2021-07-05 19:40 С детства мы знаем русскую традиционную раскладную деревянную куклу — МАТРЁШКУ. А всё ли о ней знаем? Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»! В этой...
Шипы и Роза
2021-07-02 20:01 Солнце медленно катилось по голубому небу, всё ярче освещая наш провинциальный Городок.   - Вы осознаёте тяжесть содеянного? Вы ... раскаиваетесь?  - судья удивлённо смотрела на Андрея, пы...
Отвёртки «Felo» серия «Ergonic» – самые лучшие отвёртки❕
2021-06-28 22:43 Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог». В предыдущей статье обсуждалось, стоит ли переплачивать деньги за бренд, на примере марки «Книпекс». Ниже будет ...
Ребёнок просит подарить ему «Айфон». Как быть❔
2021-06-25 23:28 Казалось бы, обыденная ситуация: ребёнок просит подарить ему подарок. Но в качестве подарка – «iPhone». Дороговато? Или у вас имеются какие-то принципы, касаемо системы премирования ...

Свежие статьи 📅

📌 Видео для развития детей 📌

 Название сайта «Семейный блог» – само название говорит за себя. Это сайт для всей семьи. Мы не хотим быть «обычным» и «однотипным», как многие, сайтом с семейной тематикой. Мы – индивидуальны! И в этом наше отличие. Мы будем в своих статьях и видеоматериалах затрагивать темы, которые интересуют большинство семей! Даже … если это «неудобные вопросы», или «слишком острые вопросы» и т.д.
 Вот наши рубрики:
«Развитие ребёнка» – советы, мнения, личный опыт. Не станем дословно цитировать чьи-то методики, а будем вместе, на своём опыте, своими наработками помогать собственным детям! Видео для развития детей, личное мнение и рассуждения о тех вещах, которые знают многие: гиперактивность у детей, дети с РАС, домашняя подготовка детей к школе, арт-терапия и её разнообразные виды … и многое другое. 
«Особый ребёнок» – для нас это
«ежедневная тема». У нас самих 
такой ребёнок. 
И тема «Аутизм» – нам очень
близка.
«Мир вокруг» – наши, личные 
впечатления, от путешествий и 
посещений экскурсий. О том, как 
путешествовать всей семьёй. 
Малоизвестные интересные факты, 
необычные городские новости и многое другое вы прочтёте в наших статьях. 
«Моя работа» – рубрика не только о различных профессиях, но и о людях, их пожеланиях и личные рекомендации. 
«Провинциальный городок» литературный блог нашего сайта. Яркая современная литература (интересная проза, красивые лирические стихотворения). Многие рассказы написаны на основе реальных событий. 
«Точка зрения» обсуждения, личное мнение о назревших вопросах. Например, «квартирный вопрос» это тема о самой первой необходимости для любой семьи. Наличие жилья или отсутствие жилья, а может проживание семьи с родителями, или аренда жилья? У каждой семьи – свои проблемы и своя точка зрения.
Но во многом, эти точки зрения очень схожи или имеют 
«общие грани соприкосновения»! А значит это
затрагивает всех! 
Кроме того, в этой рубрике мы затронем и другие 
социально-значимые вопросы и темы, а также
не обойдём стороной и политические темы. 
«Инструмент и ремонт» – эта рубрика давно «вынашивалась»
в наших головах. Уж слишком много накопилось того, чем хотелось бы поделиться с другими. Ручной инструмент, обзоры инструмента – подделки и оригинальный инструмент, применение этого инструмента и полезных методик, советы 
по ремонту квартиры, «сам себе электрик» и электрика для всех…и многого другого.
 «Видео для детей» – это наши видеоролики для развития ребёнка: лого распевки, загадки, детские сказки и многое другое. То, что когда-то делали для своих детей и это им помогло в развитии. Теперь делимся этим, искренне надеясь, что это в чём-то будет полезно и вам! 
Мы всегда готовы выслушать и другую точку зрения! 
Ждём ваших отзывов и пожеланий!

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