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Расскажу на своём опыте, как купить хороший фирменный инструмент, например, с 50% скидкой! И не один раз, а периодически получать огромные скидки, покупая ручной или электрический инструмент, товары для дачи и многое другое для ремонта и дома.
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог».
Вот и реальная польза от посещения нашего сайта, в виде огромных скидок и финансовой экономии❕
И так, по порядку❕
Конечно, речь идёт о заказе через интернет. Но, интернет-магазины бывают разные.

интернет-магазины бывают разные

До этого я заказывал профессиональный инструмент через «Валберис» и «Озон». В двух словах, чётко познав разницу: «Валберис» — чуть дешевле цены, чем на «Озоне», но маленький выбор и часто некачественная доставка. Если товар хрупкий, лучше переплатить, и подождать на несколько дней больше, но получить это же с «Озона» и гарантией сохранности товара при доставке!
Но, «Озон» — это дорого! Вернее, это обычная интернет цена, которая, якобы со скидкой рекомендуется вам. Смотрите на примере и сами убедитесь:
1. Это страница интернет-магазина "Озон" (выберем какой-нибудь товар с ОГРОМНОЙ скидкой):

Страница интернет-магазина "Озон"

 

2. А теперь ищем этот же товар в других магазинах:

Один товар и его стоимость на разных интернет-площадках

Функция «нашёл дешевле, сделайте скидку», на этой площадке не работает. Уже не раз проверено. Кроме того, вам предлагают скидку, ВСЕГО ЛИШЬ, до 5%, но главное — вам её никто не даст.

Функция «нашёл дешевле, сделайте скидку», на этой площадке не работает!

Ищем дальше! Вот и находим — магазин «Все инструменты». В отличие от «Озона» или «Валберис», у этой общероссийской торговой сети, множество магазинов в разных городах страны. Туда приходят интернет заказы, где их и получают.
А теперь «приятные фишки»! Например, вы нашли интересующий вас инструмент в интернете (конечно, если он в наличие в этом магазине, хотя, там огромнейший выбор — в разы больше, чем в «Озоне»), заходите на страничку этого магазина. Нажмите ссылку, чтобы перейти по ней: https://www.vseinstrumenti.ru/

Магазин "Все инструменты", где более приятные цены!

В магазине находите НУЖНО ВАМ, «складываете» в «КОРЗИНУ». А далее вам предлагают ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ перед оформлением покупки. После регистрации, зайдя в свой кабинет, вы будете приятно удивлены! Цена, на выбранный инструмент, уменьшается на 30 – 40%. Но и это не всё! Если ваш товар попадает в категории «Товар дня» или «Акции», то скидки суммируются! Можно ещё слукавить – не оформляете заказ до конца, ждёте несколько дней! Магазин сам начинает писать и предлагать ещё больше скидку.
Но и это ещё не всё! Допустим, что, как и мне, вам понравился этот магазин. Теперь, прежде чем оплачивать покупку, я вбиваю выбранный мною для покупки товар в «поисковик» (беру АРТИКУЛ, с названием и фирмой товара и забиваю в «поисковик»).  А там ищу САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ на выбранный мною товар. И вот, именно в этом магазине «Нашёл дешевле, хочу такую же цену!» — работает ❗ И вам, достаточно быстро, в течение нескольких часов ПОЗВОНИТ сотрудник и придёт письмо на электронную почту. Вот вам и выгода, к примеру, выбрали 3 товара, и на каждый из них можете запросить самую низкую цену по стране! Конечно, если это коробочка саморезов, то можно и не торговаться. Но, если как в моём примере, пассатижи электрика фирмы «Книпекс», которые везде 8000 – 8500 рублей, а я приобрёл за 4600…, согласитесь есть разница❕

пассатижи электрика фирмы «Книпекс», которые везде 8000 – 8500 рублей, а я их приобрёл за 4600…

О «Книпексе», о том, стоит ли он своих денег, стоит ли переплачивать, как и РЕАЛЬНЫЕ обзоры и сравнения «Книпенс», «Милуоки», «НВС», «ФЭЛО», других «немцев» и «американцев» с теми же «китайцами» — об этом читайте в следующих статьях.
От себя добавлю «Все инструменты» - магазин фирменный, не «забегаловка»! В наличие есть оригинальный инструмент, а не «один Китай». А главное – профессиональная и квалифицированная команда консультантов и продавцов… приятное общение и с пользой!
Приятных покупок! А где вы предпочитаете покупать инструмент и товары для ремонта, для дачи?
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До следующей статьи!