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Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог».
В предыдущей статье обсуждалось, стоит ли переплачивать деньги за бренд, на примере марки «Книпекс». Ниже будет ссылка на эту статью. В ней же обозначилась и сегодняшняя тема – отвёртки фирмы «Фэло» серия «Эргоник» 。
Но прежде стоит напомнить, что сама фирма находится в Германии, как и само производство её инструмента – находится там же. Российским покупателям этот бренд не так известен, как «Книпекс» или «НВС», «Гросс». Но, тем не менее, он заслуживает нашего внимания. Инструмент профессионального уровня, очень хорошего качества и с достаточно демократичной ценой. Со стоимостью не выше, чем стоимость аналогов от «НВС» 。
Я постоянно использую в своей профессиональной деятельности инструмент этой фирмы. Напомню, что работаю электромонтёром в ЖЭУ, и дополнительно частично замещаю (на сегодняшний день) плотника. Так что применение инструмента разноплановое, бывают и аварийные ситуации… Кому, как ни мне судить о качестве подобного инструмента? Поэтому сразу признаюсь, что влюбился в эту серию отвёрток. Ничего более профессионального и удобного я ещё не держал в руках!
Ничего более профессионального и удобного я ещё не держал в руках❕
Что же такого суперского в этих отвёртках?
Сначала стоит обозначить, что это профессиональный инструмент, выполненный в диэлектрической версии до 1000 В и без изоляции рабочих поверхностей. Я подробно опишу диэлектрические – исполнение (по всем ГОСТ) в красно-жёлтых цветах.
Как и другие хорошие диэлектрические отвёртки, эта серия имеет удобные, хорошо лежащие в руке, не выскальзывающие, рукоятки из резины. Резина достаточно не маркая 。
эта серия имеет удобные, хорошо лежащие в руке, не выскальзывающие, рукоятки из резины
У многих конкурентов рукоятка содержит 2 слоя специальной резины. Но, именно «Фэло» пошли дальше и выпустили рукоятки с тремя компонентами. И именно этот, третий компонент, улучшает рукоятку так, что ничего другого в руке уже не хочется держать…
Что же это за магический третий компонент? Какая-то особая резина, находящаяся внутри рукоятки. Что она даёт? Первое – снижает в 1,5 раза ваше усилие при работе. То есть, вы тратите меньше силы. И второе – достигая максимальной затяжки, рукоятка «начинает поддаваться», немного проминаться в руке. И вы чётко понимаете, что вы максимально закрутили. Такое своеобразное решение, практически заменяет использование динамометрической отвёртки. То есть, эти отвёртки «сообщают вам» о максимально возможном воздействии на закручиваемый элемент (метиз). И это всё за такую же цену, как и стоимость отвёрток у конкурентов!
«Фэло» пошли дальше и выпустили рукоятки с тремя компонентами
По поводу качества рабочих поверхностей. Само жало отвёртки очень прочное, намного выше уровень прочности, чем, например, у отвёрток «Гросс»! По собственному опыту использования – отвёртка «Гросс» выдерживает не больше 6 месяцев напряжённой работы. Затем рабочую поверхность начинает «вести», она выгибается, а уголки – скалываются, стираются, загибаются. Серией «Эргоник» пользуюсь более года. В работе использую все свои 8 отвёрток – несколько размеров S, PH, а так же достаточно новое на сегодня, отвёртки PZ «+ -» несколько номеров. О последних расскажу отдельно в следующих статьях (как производители электроарматуры деликатно ЗАСТАВЛЯЮТ нас использовать профессиональный инструмент) 。
Пользуюсь этими отвёртками постоянно, иногда приходится использовать их для выполнения других видов работ (плотницкие). Да, за год краска с жал слезла, почти у всех. Но ещё ни одну не выгнуло, не стёрлись грани на PH и PZ.
Так что рекомендую!
Серией «Эргоник» пользуюсь более года
Как и обещал – ссылка на предыдущую статью: «Так ли хорош Knipex? Стоит ли переплачивать деньги?». В этой статье ссылки на известный Ютуб канал, который снимает видеоролики о различных инструментах. Но, это не просто обзоры, а испытания и тесты аналогичного инструмента разных производителей.
До следующей статьи!