эмблема сайта "Семейный блог"
кнопка социальная сеть "Twitter"
кнопка социальная сеть "Одноклассники"
кнопка социальная сеть "В Контакте"
кнопка социальная сеть "Инстаграм"
кнопка социальная сеть "Фейсбук"
кнопка "Ютуб"

Все материалы сайта "Семейный блог" несут ознакомительные и информационные цели.

Прямая перепечатка и использование фото и видео материалов сайта является нарушением авторских прав! Используйте прямую индексируемую гиперссылку на наш сайт.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 💫

© Семейный блог

 

ХОТИТЕ ПЕРВЫМИ 
ЧИТАТЬ НОВЫЕ СТАТЬИ?

 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАССЫЛКУ!

 

Эл. почта  

Форма обратной связи 📧

Имя  
Эл. почта  
Сообщение  
В предыдущей статье я, на примере покупки пассатижей электрика «Книпекс», описывал, как сэкономить, покупая дорогой инструмент. Ссылка на неё будет в конце статьи. А сегодня поговорим о КАЧЕСТВЕ инструмента фирмы «Книпекс» и стоит ли переплачивать❔
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог».
Мы знаем, что инструменты «Книпекс» стоят в 1,5 – 2 раза дороже европейских аналогов и в 3 – 4 раза дороже китайских подобных инструментов. И на примере нашего модного мультитула, попробуем в этом разобраться…
Для большего подтверждения своих слов предлагаю просмотреть видео ролики с интересного Ютуб канала «Ящик инструментов», вот некоторые из выпусков по сравнению «Книпекс» с аналогами:
1. https://www.youtube.com/watch?v=VIsjmTLYYmA
2. https://www.youtube.com/watch?v=Ng-gR8ky07Y

 

От себя добавлю – очень интересный канал! Все видео – это тесты, сравнения оригинального инструмента и его аналогов.
Теперь о нашем сегодняшнем инструменте. Если мы сравниваем  мультитул электрика с китайскими аналогами, то однозначно победа за фирменным инструментом! «Китайцы» ломаются, режущие кромки на испытаниях крошатся и тупятся (ниже стоп кадры видеороликов):

 

«Китайцы» ломаются, режущие кромки на испытаниях крошатся и тупятся

 

на китайском инструменте сталь не калёная

 

То есть, на китайском инструменте сталь не калёная, быстро приходит инструмент в негодность. Я делаю вывод, что не стоит искать на «Али экспресс» инструмент профессионального уровня…
Из личного опыта, а так же это ярко демонстрируют видео с канала «Ящик инструментов», если сравниваем «американцев» и «европейцев», то, увы, победа на стороне Европы! Как это ни странно, но американский инструмент имеет очень плохую заточку режущих кромок! И это при том, что цена на «американцев» зачастую в 1,5 раза выше❗
И остаётся сравнение европейских брендов. Лучший инструмент изготавливается в Германии. Это родина таких брендов, как «Гросс», «Книпекс», «НВС», «Фэло», «Виха». Но интригует то, что эти марки инструмента собираются на одних и тех же заводах. Да, у каждой фирмы есть свои отличия, а также фирменные серии и линейки инструмента. Так, например «Фэло»  – выпускает отвёртки серии «Эргоник», аналогов которым нет ни у кого! Это самые крутые и лучшие отвёртки❗ О них расскажу в следующих статьях.

 

фирма «Фэло» – выпускает отвёртки серии «Эргоник»

 

Вернёмся к сравнению «Книпекса» с его немецкими собратьями. Качество инструмента любой из этих фирм … примерно одинаково! Острые режущие кромки, хорошая калёная сталь, удобные рукоятки. Есть небольшие отличия у «Книпекса» – немного лучше техническое исполнение, более точно рассчитано прикладываемое усилие для выполнения конкретных задач, и как следствие – инструментом немного легче и лучше пользоваться. А в остальном, переплата только за название бренда «Книпекс», если выбираете среди «немцев».
Ну, а решать, что покупать и, чем работать только вам!
Как и обещал ссылка на предыдущую статью: «Как купить дорогой инструмент с огромной скидкой?». Предлагаю прочитать. Здесь много полезной информации, которая позволит покупать БРЕНДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ в 1,5 – 2 раза дешевле, рыночной цены!
До следующей статьи❕