В предыдущей статье я, на примере покупки пассатижей электрика «Книпекс», описывал, как сэкономить, покупая дорогой инструмент. Ссылка на неё будет в конце статьи. А сегодня поговорим о КАЧЕСТВЕ инструмента фирмы «Книпекс» и стоит ли переплачивать❔
Мы знаем, что инструменты «Книпекс» стоят в 1,5 – 2 раза дороже европейских аналогов и в 3 – 4 раза дороже китайских подобных инструментов. И на примере нашего модного мультитула, попробуем в этом разобраться…
Для большего подтверждения своих слов предлагаю просмотреть видео ролики с интересного Ютуб канала «Ящик инструментов», вот некоторые из выпусков по сравнению «Книпекс» с аналогами:
От себя добавлю – очень интересный канал! Все видео – это тесты, сравнения оригинального инструмента и его аналогов.
Теперь о нашем сегодняшнем инструменте. Если мы сравниваем мультитул электрика с китайскими аналогами, то однозначно победа за фирменным инструментом! «Китайцы» ломаются, режущие кромки на испытаниях крошатся и тупятся (ниже стоп кадры видеороликов):
То есть, на китайском инструменте сталь не калёная, быстро приходит инструмент в негодность. Я делаю вывод, что не стоит искать на «Али экспресс» инструмент профессионального уровня…
Из личного опыта, а так же это ярко демонстрируют видео с канала «Ящик инструментов», если сравниваем «американцев» и «европейцев», то, увы, победа на стороне Европы! Как это ни странно, но американский инструмент имеет очень плохую заточку режущих кромок! И это при том, что цена на «американцев» зачастую в 1,5 раза выше❗
И остаётся сравнение европейских брендов. Лучший инструмент изготавливается в Германии. Это родина таких брендов, как «Гросс», «Книпекс», «НВС», «Фэло», «Виха». Но интригует то, что эти марки инструмента собираются на одних и тех же заводах. Да, у каждой фирмы есть свои отличия, а также фирменные серии и линейки инструмента. Так, например «Фэло» – выпускает отвёртки серии «Эргоник», аналогов которым нет ни у кого! Это самые крутые и лучшие отвёртки❗ О них расскажу в следующих статьях.
Вернёмся к сравнению «Книпекса» с его немецкими собратьями. Качество инструмента любой из этих фирм … примерно одинаково! Острые режущие кромки, хорошая калёная сталь, удобные рукоятки. Есть небольшие отличия у «Книпекса» – немного лучше техническое исполнение, более точно рассчитано прикладываемое усилие для выполнения конкретных задач, и как следствие – инструментом немного легче и лучше пользоваться. А в остальном, переплата только за название бренда «Книпекс», если выбираете среди «немцев».
Ну, а решать, что покупать и, чем работать только вам!