НЛО — это одна из тех тем, о которых говорят: "Когда я увижу сам, тогда и поверю"! Вот и я не одно десятилетие своей взрослой жизни думал именно так же! Мне рассказывала родная сестра, что видела летающую тарелку, мне рассказывали коллеги по работе о своём увиденном. Стали появляться снимки в интернете и репортажи о загадочных кругах на полях и НЛО в океанах и другие интересные факты... Но, я был непреклонен!
И вот, одним сентябрьским вечером, это и произошло. Я работал риэлтором и возвращался с показа «гостинки». Вместе с коллегой, с другого агентства недвижимости, вышел из дома и отправился на конечную остановку, находящуюся за углом здания.
Мы стали на остановке вдвоем. В 20 метрах от нас стоял наш рейсовый "ПАЗ", кондукторша и водитель пили чай...
Солнце уже почти село, но было ещё светло, на голубом небе не было ни облачка. Я курил, и от нечего делать, любовался началом осени. Вдруг вижу какой-то источник света, словно от прожектора небольшого прогулочного вертолёта, медленно движущегося в нашу сторону. Курю дальше... Точка прожектора всё ближе на небе. Водитель и женщина кондуктор, да и моя коллега, все, с просыпающимся интересом поглядывают на приближающийся свет...
Проходит ещё секунд 30 — 40. И мы все, как потом выяснилось из разговора, дружно начинаем понимать, что что-то здесь не так! И первое — нет гула мотора! Второе не видно никаких лопастей, да и вообще, не видно никакого корпуса! Просто — прожектор, летящий по небу. Оставалось не более 2 километров. Мы, как загипнотизированные смотрели на приближающийся свет, раскрыв рты.
Не скажу, что было страшно, но какое-то чувство тревоги было❗
Мы не отрывали глаз от этого источника света на небе. Как вдруг, за какой-то миг, словно выключили выключатель, и света не стало. Все застыли. И тут же, на том же месте, где в последний раз был свет, начал прорисовываться... я бы назвал что-то вроде следа от пролетевшего самолёта. Но! Зигзагом в виде четкой цифры 6, затем ещё рядом проявилась вторая цифра 6. То есть, беловато серого цвета, что-то вроде сгустка воздушных масс. Стоящих, на одном месте! Не растворяющихся! И так примерно минут пять.
А затем — они также как и источник света, резко "раз" и исчезли…
Через 2 минуты подъехал к остановке, уже опаздывающий в рейс, наш в автобус. И мы наперебой начали вчетвером всё это обсуждать, в ярких эмоциях и красках. На следующей остановке подсела ещё группа людей, они тоже всё это видели и включились в нашу беседу.
На следующий день я позвонил на местный телеканал, рассказал им эту необычную новость. Они сообщили, что я не первый, кто это говорит... Предложили выступить в городских новостях. Но я отказался.
Почему не снимал всё происходящее на камеру мобильного телефона? Все мы четверо, наблюдающие на конечной остановке, находились в каком-то замешательстве, шоке... Просто, что называется "забыли о существовании телефонов, да и самих камер, встроенных в телефон"!
Тогда у меня ещё не было дома интернета и через несколько дней я нашёл свободный час забежать в компьютерный клуб. Набрал этот запрос в поисковике... и увидел десятки таких же случаев, снимки, описания.
За то теперь, я сам лично видел и знаю сегодня, что НЛО — есть❗
Может быть и мы доживём до того времени, что лично будем общаться с представителями других миров и планет. И может к тому времени это будет нормальным явлением, а не чем-то сверхъестественным.
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