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С детства мы знаем русскую традиционную раскладную деревянную куклу — МАТРЁШКУ. А всё ли о ней знаем?
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»! В этой небольшой статье попробуем понять — что же такое матрёшка?
Всё гениальное — просто! Именно это говорят о матрёшке! Это не просто игрушка, а "кладезь полезностей"!
Обо всём по порядку.
Матрёшка — разбирающаяся деревянная расписная кукла, овальной формы с плоским дном для большей устойчивости. Верхняя кукла разбирается на верхнюю и нижнюю часть, в ней следующая разбирающаяся пополам кукла. Количество таких "слоев" из раскладывающихся кукол доходит до 50. Самые распространенные варианты имеют 3-6 слоев из кукол. Чаще всего, матрёшка – это женская фигура в платке, с красным или синим основным цветом. Расписывают фигурки гуашью или акварелью, а сверху лакируют. В высоту верхняя кукла бывает до 75 сантиметров. Но более распространенные варианты имеют высоту 16-25 сантиметров.

 

матрёшка – это женская фигура в платке

 

У многих возникает вопрос: матрёшка — это национальный сувенир или игрушка?
Для взрослых — это сувенир. А для детей — развивающая игрушка. Почему развивающая? Матрёшка сделана из экологически чистых материалов, а значит, её можно давать маленьким детям. Игрушка развивает зрительное и сенсорное восприятие. Разборная конструкция тренирует мышцы рук и пальцев (развитие мелкой моторики). Так как матрёшку собирают и разбирать в определенном порядке, то это тренирует память ребёнка и развивает мышление — дидактическая игра. Как видите, для малыша есть огромная польза от обычной матрёшки。

 

для малыша есть огромная польза от обычной матрёшки

 

Как видите, матрёшка для всей семьи. Она сувенир для взрослых и полезная игрушка для детей。
А что, ВЫ, знаете о матрёшке❓ Пишите комментарии❗
В предыдущей статье нашей рубрики высказывались  личные впечатления по поводу архитектурных обликов наших городов. Вот ссылка на эту статью: «Современный город подстраивается под молодёжь». Предлагаем к прочтению.
До следующей статьи!