Эти внешние современные преобразования городов не могут не радовать! Часто вместо полу заброшенных построек советских времён или наскучивших старых мест отдыха, стали появляться, как «грибы после дождя» скейтодромы, яркие и безопасные детские площадки, красивые аллеи и новые памятники, зоны для отдыха всей семьёй 。
Конечно, это радует! Наконец, администрации городов стали уделять этому особое внимание и направлять на эти нужды федеральные средства. И отдельная в этом заслуга президента нашей страны, который лично пропагандирует здоровый образ жизни. Разумеется — это ПРАВИЛЬНО! С детства нужно прививать интерес у детей к подвижным играм, физической культуре и разным видам спорта.
Это всё не за один день строится и создаётся! Уйдут годы, десятилетия. В любом случае другого варианта получить здоровое поколение наших детей, у нас нет❗
На примере небольшого города Дивногорска. Где население плавно и уверенно сокращалось последние 20 лет с 36 тысяч человек до 29 тысяч человек сегодня. Из них половина – это пенсионеры. Когда-то здесь были заводы… делали колбасу, сыр, газированные напитки, мебель, круглогодично местное население питалось, выращенными в городских теплицах, помидорами и огурцами. Даже работали цветочные оранжереи. Своя городская база ОРС поставляла бесперебойно продукты питания, одежду и хозяйственные товары на прилавки магазинов города. Работало два парка, где стояли аттракционы: своё городское колесо обозрения, электромашины и карусели.
Но всё это развалилось, разворовалось и закрылось… Заброшенные территории, обветшалые стены. Среднетехнических учебных заведений – почти нет. После учёбы не трудоустроится. Ну, что здесь делать молодёжи?
Вот и уезжали!
Сегодня Дивногорск преображается. Становится похожим на современный город. Несколько лет назад была благоустроена городская набережная.
Затем ещё создали две семейные зоны отдыха. Строится ещё одна площадка для семейного отдыха.
Конечно, изменение внешнего облика, не означает, что будет меняться город изнутри…
Молодёжь сегодня волнует трудоустройство, квартирный вопрос. И без решения этих, основных вопросов, увы, никак!
Будем надеяться, что и эти вопросы ПОСТЕПЕННО будут решаться в нашей стране, в целом 。
Будем надеяться на лучшее!
В принципе, вопрос с местами в детские сады, решили! Понятно, что не всё здесь гладко! Тем не менее, проблема снята с повестки дня.
Как вы считаете? Ваши личные впечатления о современном развитии городов и нашего общества?
Пишите комментарии❗
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