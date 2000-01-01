Вначале 2000-х я работал на небольшом частном заводе, где изготавливали металлоконструкции. Зарплату в тот период платили с постоянными задержками. Потом стали платить частями, а остальное заработанное «принуждали» забирать под отоваривание, дорогими продуктами и ненужной посудой, сверх дорогой одеждой. А в один прекрасный момент объявили, что задержки растянутся на несколько месяцев 。
И это был последний мой день на заводе…
На улице конец апреля. Недолго думая, отправился на сбор черемши. За эти полтора месяца сезона мне приходилось обдумывать, кем и, куда пойти дальше работать, но так, чтобы зарабатывать «живые» деньги. Случайно я встретил давнишнего приятеля. Он рассказал, что работает барменом в ресторане краевого центра, нормально зарабатывает, а главное наличными деньгами! Недолго размышляя, загорелся постигнуть премудрости этой профессии 。
Для начала – нужен был диплом.
На тот момент, уже более года существовал центр обучения от «Барменской ассоциации России» в Красноярске. Предлагалось за месяц обучения и практики сделать из меня специалиста в данной области. Это не 2 года учёбы в училище!
Узнав о стоимости обучения, принялся экономить и копить нужную сумму денег.
И уже через полтора месяца я сидел за барной стойкой с конспектом и внимательно слушал, и запоминал азы.
Время летело быстро и с интересом. Я успел влюбиться в будущую профессию. Почему бы и нет? Неплохая и модная профессия для молодого человека, а если учесть, что это было 20 лет назад, … тогда всё подобное было в тренде!
Получив заветный диплом с отличием, ринулся по ресторанам и кафе искать работу. Почти везде предлагался не очень удобный для меня, иногороднего, график работы. Домой не доберёшься.
И пришлось искать вакансии в своём небольшом городке. Довольно быстро мне перезвонил хозяин, одного из кафе, предлагая выйти на стажировку 。
Меня взяли на работу.
Но это была СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ РАБОТА! Это было абсолютно не то, чему нас учили… Бывшие буфеты и недорогие столовые, со своими провинциальными укладами ведения бизнеса… это не пятизвёздочные заведения, для которых готовили нас.
Пришлось привыкать. Я стал обычным буфетчиком, основной работой которого было разливать пенное пиво и выкладывать нарезку на тарелку. Понятно, что не о каких чаевых, например, в таких городках никто и не слышал.
Но и в этом были и свои приятные моменты.
В те годы ходить в кафе после работы было распространённым делом. Своеобразные центры встреч и общения, и драк разумеется…
Как-то вечером, скучая за барной стойкой, глядя на свой зал с десятью посетителями, мирно попивающими пиво и кофе, решил вспомнить, чему меня обучали. Спокойно, у всех на глазах, я приготовил самому себе красивый несколькослойный коктейль. Украсил композицию ломтиком фрукта, вставил аккуратно трубочку в стакан, и принялся его пить.
Через несколько минут ко мне подошла семейная пара и заказала несколько таких коктейлей… Затем другие посетители.
За пару месяцев работы слава о слоистых коктейлях разлетелась по городку. Посетители приходили на это удовольствие 。
Что касается заработка. График работы – 4 дня работаешь, столько же отдыхаешь. Зарплата была мизерная. Основное, на чём зарабатывали, пенное пиво. И чем ты сделаешь больше пены, тем больше заработаешь. Понятно, что это неофициально!
По поводу питания. Не считалось чем-то постыдным, мне или официантке, при выкладывании нарезки в подсобном помещении, кусочек другой отправить себе в рот. Так и перекусывали на бегу.
У меня же появилась дополнительная возможность подрабатывать – делать коктейли, при этом немного накручивая цену на исходные ингредиенты.
Но вместе с этой дополнительной возможностью, появилась и зависть сменщиков, лишние придирки хозяина…
Я недолго проработал в кафе. По сути меня «съели».
Приятным моментом было то, что люди, даже спустя год после моего ухода, всё ещё помнили, что когда-то здесь работал парень, который здорово умел делать коктейли…
Мне приятно вспоминать, пусть и короткий, период трудовой деятельности барменом. И я считаю, что это достаточно неплохая профессия!
В предыдущей статье я описывал, как занимался сбором и реализацией черемши: «Сборщик черемши». Предлагаю к прочтению.
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