Риэлтор – это тот, кто помогает вам купить или продать недвижимость, сдать недвижимость внаем или снять.
О продаже не сегодня. Об аренде жилья, о том, как сэкономить – тема статьи. То есть, советы от риэлтора, занимающего жилой арендой как сэкономить, да и не только! Всё что нужно знать, предусмотреть, хитрости и подводные камни...
Нашу мини рубрику ведёт риэлтор профессионал с восьмилетним стажем Алексей К.
И так, вы нуждаетесь в съёмном жилье...
Виды жилья, предлагаемые в аренду:
– койка место (для студентов);
– комната в квартире или общежитии (для кого угодно), «секционки»;
– «гостинки» и маломерные квартиры;
– квартиры;
– частные дома.
Сроки аренды: краткосрочная (до 1 года), долгосрочная (от 1 года), посуточно (на срок до месяца) 。
Договор аренды – документ, слабо имеющий юридическую силу (для суда – не имеет юридической силы, для полиции или самих сторон договора – теоретически имеет) 。
Но, заключать его РЕКОМЕНДУЕМ! И дополнительно к договору ещё раз устно оговаривать все главные нюансы: сроки оплаты, стоимость аренды, кто и за что доплачивает, на какой срок хотите снять, насколько хозяева планируют сдавать, оговариваются непредвиденные ситуации.
О последних подробнее! Оговорите, и пропишите в договоре:
– предупреждение о выселении – минимум за 1 месяц (можно и больше!);
– предупреждение о повышении размера оплаты или изменении даты оплаты – за 1 месяц;
– ремонты, аварийные ситуации, поломки (за чей счёт?), прописывайте все нюансы;
– коммунальные платежи, электроэнергия, вода по счётчикам, интернет, кабельное ТВ, стационарный телефон – ЧЁТКО и СРАЗУ! Оговаривайте, кто и за что платит;
– возмещение убытков за умышленные поломки жильцами (если вы АРЕНДОДАТЕЛЬ), в какой срок будет вам отдана компенсация – стоимость вашего имущества. Вы можете воспользоваться правом перед сдачей жилья, взять с жильцов ЗАЛОГОВУЮ СУММУ;
– дети, приезд родственников, домашние животные – всё это обсуждается до момента подписания договора❕
Теперь возвращаемся к началу и сразу же способ сэкономить несколько тысяч рублей! Найдите жильё сами! И сами заключите договор с хозяевами, хотя вполне вероятно, что у хозяев жилья есть в запасе бланк договора на аренду.
Искать хозяев жилья можно несколькими способами:
– Искать в газетах объявление о сдаче жилья, но учтите, что 90% объявлений – агентства недвижимости. Отсеять агентства – дело пяти минут! Берите карандаш в руки, начинаете вычеркивать строчные объявления с повторяющимися номерами телефонов. Пять минут и на газетной странице 10 – 15 объявлений – это настоящие хозяева!
– Бегущая строка и другие виды телеобьявлений – хозяева сдают жилье дорого!
– На подъездах, на остановках, если написано ручкой, маркером, а не отпечатано, то вполне вероятно, что хозяева.
– Напишите сами объявления маркером на тетрадном листе и проклейте интересующий ваш район. Готовьтесь к тому, что данной процедурой пройдётся заниматься хотя бы 1 – 2 раза в неделю... Но самая большая вероятность за 1 – 2 месяца найти то, что вам нужно❕
По тексту объявления всё просто: "Семья или девушка (парень), семья с ребёнком... снимет (что именно) на длительный срок (наличие мебели – если нужно) порядок и оплату гарантируем!". Телефон крупными цифрами внизу и ОБЯЗАТЕЛЬНО телефоны на отрывах (косые или прямые, с текстом телефон, количество отрывных частей – на ваш вкус и цвет). Можете первым словом в объявлении поставить "Русский (ая)" – это тоже ценится.
Уверяю вас (сдаёте или снимаете вы), что участие агентства необязательно! Оно оказывает информационные услуги, и ни за что не отвечает! Вам в 30% "втюхают" жильё, сдающееся на короткий срок, уговорив хозяев промолчать, а вам нужно на длительный срок! Есть большая доля вероятности, что риэлторы вам не скажут о "шумных соседях" или наличии насекомых в квартире (тараны, клопы и мыши), зная об этом от хозяев! Их задача заселить хоть кого и заработать за свои услуги.
В следующей статьях этой минирубрики поговорим о других нюансах и способах экономии.