Этой статьёй мы начинаем рубрику "моя работа". Она будет в первую очередь рассказывать не просто о «безликих профессиях», а о конкретных людях, работающих по этим специальностям. А также, специалисты будут нам давать рекомендации, делится секретами…
В общем, не найдёте в этой рубрике о работе «переворачивателя пингвинов» или «интервью президента страны о своей работе», так как ни я, ни мои знакомые не работают по этим профессиям…
Но, электромонтажники, сантехники, ремонтники швейных машин, компьютерщики и другие «не раз заглянут к нам в гости на уютную беседу»!
Я, сам лично, не один год работал в разных жилищных компаниях. Больше всего плотником и электромонтажником. Да и сегодня, работая на своём участке электромонтажником, вынужден замещать на 0,5 ставки плотника. Теперь поговорим о профессии плотник. Не скажу, что это самая «неблагодарная» профессия в жилищных компаниях, но и не лучшая!
Почему так?
Начну с «плюсов».
Главный — на эту специальность, практически нигде не требуют никаких «корочек», в принципе, можно устроится и без стажа.
И на этом — «плюсы» заканчиваются…
«Минусы». Основной — низкая зарплата. И отсутствие различных подработок. Ведь это не сантехник и электрик. Кроме того, плотник — это разнорабочий! Таскать тяжести, копать, бетонировать, сбивать сосульки, лазить по крышам и чердакам… это небольшой перечень не всегда приятной работы. Особенно, в этом списке, мне «НРАВИТСЯ» лазить по крышам! Ладно, по чердакам. Вас заставят вылезать на крышу: латать рубероид, заделывать протекающие стыки плит, убирать болтающиеся с крыш старые антенные провода … страховать альпинистов. И всё это, за зарплату, которая всего на несколько тысяч выше минимальной зарплаты в вашем городе❗
Как вам такое?
Что ещё не сильно приятное? То, что раз плотника не считают супер профессионалом, значит вы (в свободное время) должны быть помощником для других специалистов — слесарей-сантехников и электриков. И своё делай и «приди, подай, иди отсюда не мешай!» для других работников.
В общем, профессия «на 3+». Если нет других вариантов или как «временная», не более того!
В следующей статье поговорим о профессии «электрика ЖЭУ» или «электромонтёра»❓
Пишите в комментариях о своих профессиях!
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