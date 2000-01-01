Возвращаясь к черемше и тем, кто её собирает и, затем продаёт, а ведь это тоже работа! Пусть и временный, но законный и честный вид заработка. Так почему бы не поговорить о нём❓
И так, начнём! Название профессии «Сборщик черемши». Когда-то и сам этим подрабатывал и смогу описать эту работу.
Помимо того, что это сезонная работа (в Сибири начинается в начале мая и до середины июня), она ещё и опасная! В этот период просыпаются клещи. Эти паукообразные могут быть энцефалитными или заразить болезнью Лайма (боррелиоз).
Что же представляет собой сама работа❓
Сборщики отправляются в лес, правильно одевшись для этого времени года. Срезая черемшу на проталинах, вблизи ручьёв и в низинах (самая сочная черемша), вяжут её в пучки. Часто сборщики приезжают с ночёвкой в лес или тайгу, и даже на несколько дней.
Но это половина дела! Собрав черемшу, её нужно реализовать. В некоторых деревнях и сёлах встречаются оптовые скупщики. Чаще всего, там принимают продукцию по невысоким расценкам. Но для местных жителей этих населённых пунктов, где более 80% не имеет постоянной работы… и это заработок.
Кто живёт вблизи крупных трасс и городов, может самостоятельно пытаться реализовать свои заготовки. Да и цена повыше, чем на пунктах приёма.
Сколько можно заработать❓
Когда-то, в начале 2000-х, повсеместно не платили или задерживали на многие месяцы зарплату, я пару сезонов занимался черемшой. Особенно, в первые дни, когда черемша ещё маленькая и пучки крошечные, её цена самая высокая. Так вот в этот момент зарабатывал до 1500 рублей в день. Затем поменьше.
Сегодня же, рынок перенасыщен, свежей черемшой, которую продают в супермаркетах, привозя с южных регионов. И на тот момент, когда местное население только начинает собирать свою черемшу, её уже неделями продают в магазинах… Понятно, что спрос уже не тот!
Поэтому сегодня этим видом заработка, в основном, занимаются пенсионеры, «добывающие дополнительную копейку к своей пенсии». И пусть за этот полуторамесячный сезон у них получится заработать 10 - 20 тысяч рублей, ну а чем не деньги?
Как видите, труд нелёгкий! И не очень доходный…
Но, тем не менее, спустя многие годы после этих сезонов черемши, частенько с каким-то упоением и небольшой грустью вспоминаю вечера у костра, таёжные ночёвки… и до сих пор ещё ни ел ничего вкуснее, чем обычная перловая каша, приготовленная в котелке на свежем берёзовом соке…