эмблема сайта "Семейный блог"
кнопка социальная сеть "Twitter"
кнопка социальная сеть "Одноклассники"
кнопка социальная сеть "В Контакте"
кнопка социальная сеть "Инстаграм"
кнопка социальная сеть "Фейсбук"
кнопка "Ютуб"

Все материалы сайта "Семейный блог" несут ознакомительные и информационные цели.

Прямая перепечатка и использование фото и видео материалов сайта является нарушением авторских прав! Используйте прямую индексируемую гиперссылку на наш сайт.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 💫

© Семейный блог

 

ХОТИТЕ ПЕРВЫМИ 
ЧИТАТЬ НОВЫЕ СТАТЬИ?

 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАССЫЛКУ!

 

Эл. почта  

Форма обратной связи 📧

Имя  
Эл. почта  
Сообщение  
Начало лета на календаре…
Каждый день, проходя мимо городского рынка, вижу продавцов черемши, за небольшими столиками на которых красуются пучки этой зелени.

проходя мимо городского рынка, я вижу продавцов черемши, за небольшими столиками на которых красуются пучки этой зелени

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог».
Возвращаясь к черемше и тем, кто её собирает и, затем продаёт, а ведь это тоже работа! Пусть и временный, но законный и честный вид заработка. Так почему бы не поговорить о нём❓
И так, начнём! Название профессии «Сборщик черемши». Когда-то и сам этим подрабатывал и смогу описать эту работу.
Помимо того, что это сезонная работа (в Сибири начинается в начале мая и до середины июня), она ещё и опасная! В этот период просыпаются клещи. Эти паукообразные могут быть энцефалитными или заразить болезнью Лайма (боррелиоз).  
Что же представляет собой сама работа❓
Сборщики отправляются в лес, правильно одевшись для этого времени года. Срезая черемшу на проталинах, вблизи ручьёв и в низинах (самая сочная черемша), вяжут её в пучки. Часто сборщики приезжают с ночёвкой в лес или тайгу, и даже на несколько дней.

Название профессии «Сборщик черемши»

Но это половина дела! Собрав черемшу, её нужно реализовать. В некоторых деревнях и сёлах встречаются оптовые скупщики. Чаще всего, там принимают продукцию по невысоким расценкам. Но для местных жителей этих населённых пунктов, где более 80% не имеет постоянной работы… и это заработок.
Кто живёт вблизи крупных трасс и городов, может самостоятельно пытаться реализовать свои заготовки. Да и цена повыше, чем на пунктах приёма.
Сколько можно заработать❓
Когда-то, в начале 2000-х, повсеместно не платили или задерживали на многие месяцы зарплату, я пару сезонов занимался черемшой. Особенно, в первые дни, когда черемша ещё маленькая и пучки крошечные, её цена самая высокая. Так вот в этот момент зарабатывал до 1500 рублей в день. Затем поменьше.
Сегодня же, рынок перенасыщен, свежей черемшой, которую продают в супермаркетах, привозя с южных регионов. И на тот момент, когда местное население только начинает собирать свою черемшу, её уже неделями продают в магазинах… Понятно, что спрос уже не тот!
Поэтому сегодня этим видом заработка, в основном, занимаются пенсионеры, «добывающие дополнительную копейку к своей пенсии». И пусть за этот полуторамесячный сезон у них получится заработать 10 - 20 тысяч рублей, ну а чем не деньги?

рынок перенасыщен, свежей черемшой

Как видите, труд нелёгкий! И не очень доходный…
Но, тем не менее, спустя многие годы после этих сезонов черемши, частенько с каким-то упоением и небольшой грустью вспоминаю вечера у костра, таёжные ночёвки… и до сих пор ещё ни ел ничего вкуснее, чем обычная перловая каша, приготовленная в котелке на свежем берёзовом соке…
В предыдущей статье рассказывалось о профессии плотника в ЖЭУ, вот ссылка: «Работать плотником в ЖЭУ — да ни за что!». Рекомендую эту статью к прочтению.
До следующей статьи!