Сегодня я, мама блоггер, расскажу о своём младшем сыне.
На сегодняшний день трудно найти человека, который бы не слышал про аутизм. В голове каждого из нас, есть свой набор симптомов которые встречаются у детей-аутистов. Но большинство из нас уверено, что у него или близких не может родиться такой ребёнок! Я тоже когда-то так думала…
Ничего, вроде бы, не предвещало такого в моей жизни. Не пью, не курю, постоянно пила витамины, питалась правильно во время беременности и грудного вскармливания。
Рождается двое детей с разницей в 2 года. По мере развития старшего сына, становиться ясно, что у него тяжёлые нарушения речи (тяжёлая степень дизартрии). И мы с мужем думали, что уж младший сын раньше старшего заговорит. Сразу после первого годика, он начал складывать слоги, пытаясь произнести настоящие слова: ба-ба, ма-ма, па-па, дя-дя, га-га, ка-тя.... Психического отставания не было, всё соответствовало возрасту. Были, конечно, моменты, которые настораживали, но всё было не критично: не реагировал на имя (но только на имя), отсутствие указательного жеста。
И вот, где-то около года и 2 месяцев, начинают пропадать первые слоги. Постепенно, постепенно, пропадают вообще все звуки, которые были. С началом пропадания первых слогов, его психическое развитие останавливается. Т. е. то, чему я его научила к этому времени, оно осталось, все навыки остались, но ничего нового в психическом развитии не добавилось. Не пришло и понимание речи, не выполнял простых просьб. Не было ничего такого, чтобы спровоцировало бы это, как иногда пишут: ни температуры выше 40 градусов, ни стресса, ни наркоза…
Пропадают все звуки, примерно, месяца за 3-4. Но самое главное, мой ребёнок, родной младший сынок, стал другим. До этого регресса он играл игрушками, с 5 месяцев начал катать машинки. А тут сидит, вроде бы играет, но без энтузиазма, перестал улыбаться, смотреть в глаза, исчезла привязанность к нам, родителям, стал вести себя как глухой… Сижу я, смотрю на него, и мне вдруг приходит мысль – а не аутизм ли это? Вдруг так страшно стало, что такими темпами он может совсем уйти в себя.
Я проверила – ушла из комнаты, где он играет в другую комнату, а ему всё равно, полчаса проходит, реакции никакой с его стороны, он не ищет меня. Когда ему нужна помощь в чём-то, то не просил, уходил。
Стала искать информацию об аутизме, но ещё больше запуталась – есть ли он у сына или мне это кажется. Мужу и родственникам сказала про свои подозрения – сказали, что я придумываю всё, наговариваю на ребёнка. Нет же таких классических симптомов очень ярких, но обязательных – стереотипного поведения и явных стимуляций. Уговорила педиатра направить нас в Краевую поликлинику к неврологу, т. к. на примере старшего сына убедилась, что невролог в нашей городской поликлинике не компетентен даже в речевых диагнозах. Краевой невролог не увидела аутизма, но поставила диагноз ЗПРР (задержка психоречевого развития) и назначила лечение.
Прошли местное ПМПК, чтобы помогли понять, что с моим ребёнком – есть ли аутизм? Специалисты сказали, что не увидели ничего такого, чтобы сказать, что да, это аутизм! Посетили психиатра, она заявила, чтобы поставить точный диагноз ей нужны обследования на эпилепсию. Иногда бывает эпилепсия без явных эпиприступов, но вызывает ЗПРР, аутистические черты。
Невролог-эпилептолог, а на тот момент и главный невролог нашего края, проведя необходимые исследования, поставил диагноз – атипичный аутизм. Тогда я и узнала, что бывает такая форма аутизма. Что правильнее дети с РАС – расстройство аутистического спектра, а этот спектр может быть от самого лёгкого проявления, до самого тяжёлого. Нам повезло, что на данный момент у нашего сына достаточно лёгкая форма, с абсолютно сохранным интеллектом. Диагноз, впоследствии подтвердили в Краевом психоневрологическом диспансере дневного отделения.
Как видите, моё материнское чутьё меня не подвело❕
И благодаря тому, что я достаточно рано это заметила, несмотря на уговоры окружающих, что всё хорошо, что нужно подождать…, я не упустила ситуацию и смогла начать вовремя занятия и реабилитации с сыном.
В следующих статьях я расскажу о своих занятиях с сыном и многом другом.
В предыдущей статье мой супруг рассказывал о неприятной ситуации, произошедшей с нашей семьёй – имея ребёнка-инвалида, нам отказали в получении больничного листа по уходу за ним: «Ребенок-инвалид – не предоставили больничный!». Предлагаем прочитать эту статью.
До следующей статьи! Читайте и комментируйте наши статьи❕