Я уже писала в предыдущей статье, что у нашего младшего сына атипичный аутизм. И я часто общаюсь в чате с мамами особых детей нашего региона. Так вот, одна из мам не согласна с диагнозом, поставленным в Краевом психоневрологическом диспансере – у её сына там диагностировали шизофрению. Она считает, что у него аутизм. Поскольку у нашего сына стоит разновидность аутизма, то мне стало интересно, а как сейчас различают эти два диагноза? И не сменится ли диагноз аутизм на шизофрению, впоследствии. Довольно часто слышу, что его раньше приравнивали к шизофрении.
А как сейчас психиатры разделяют эти два диагноза? И можно ли самим их тоже различить? Попытаюсь разобраться и я.
Почитала много статей в сети интернет, часть из них противоречат друг с другом и с «Википедией». Потом мне попалось видео – лекция врача психиатра Сабанцева А. А. на эту тему. Просмотрев её, мне стали более-менее понятны различия и сходство диагнозов.
По его словам, очень часто под маской аутизма может протекать детский тип шизофрении. Думаю, что, скорее всего поэтому раньше и приравнивали аутизм к шизофрении. Ещё есть достаточно часто встречающийся общий синдром – кататонический синдром (двигательные расстройства у человека) 。
В последние годы количество детей, у которых происходит регресс развития становится всё больше. Аутистический регресс происходит, чаще всего, в промежуток с года до двух лет. Если регресс развития маленького человека происходит после 3 лет, то психиатров это уже может насторожить. Как один из вариантов его причины – это может быть и детский тип шизофрении. У детского типа шизофрении есть рецидивы и ремиссии. Это заболевание протекает с нарастанием нарушений. А если не лечить шизофрению, то это может привести к слабоумию. Тогда человек необратимо утрачивает свои навыки.
Это как раз и не соответствует динамике аутизма. В этом случае – маленький ребёнок, после регресса, начинает восстанавливаться. Это может происходить медленно на протяжении всей его жизни. Даже если с ним не заниматься, то развитие не будет стоять на месте, хоть небольшое, но будет происходить 。
Чем мы можем помочь ребёнку с РАС? Мы можем ускорить этот период восстановления.
В любом случае с возрастом состояние ребёнка меняется, может меняться и диагноз. Часто к подростковому периоду уже становиться ясно аутизм это или шизофрения, или же другое заболевание.
Мама мальчика не согласна с диагнозом. Она собирается с ним поехать в Москву, к ведущим специалистам страны в этой области медицины.
Так что в будущем мы узнаем так это или не так.
Читайте и комментируйте наш сайт! Пишите о своих детках.