Не хотелось начинать с грустного и негативного нашу рубрику, но… жизнь – есть жизнь❗
И так, по порядку о той ситуации, в которой оказалась наша семья сегодня.
Давайте знакомиться! Наша семья – двое взрослых и двое детей. Старший сын – учится в первом классе, а младший, что называется «ходит» в старшую группу детского сада. Почему так? Потому, что он у нас – ребёнок-инвалид. У него два года назад подтвердили атипичный аутизм. Да, мы посещаем детский сад. Скажу больше, именно в нашей группе оказалось сразу два таких мальчика. Сын, когда ходит, то находится там до обеда. Ребёнок не спит днём давно и чтобы не мешать спать другим детям, мы не оставляем его на тихий час. Как проходит у сына социализация в детском саду, и как с ним пытаются работать специалисты (а практически они, так и не научились с ним работать), но, социализация и работа специалистов, их стремление или нежелание работать – это уже темы других статей!
А вот по поводу больничного листа.
Супруга, которая официально занимается уходом за нашим сыном, была экстренно госпитализирована в одно из отделений больницы. Ну, нет у нас, живущих рядом с нами дедушек и бабушек, тётушек, с которыми бы смогли остаться наши дети, а в частности, младший сын с РАС…
Я же официально работаю в местной обслуживающей жилищной компании.
И рано утром отпросился с работы на день. Старший сын ушёл в школу. А я с младшим остался дома. В нашей группе ввели карантин из-за ветрянки. И так как малыш не был в контакте с другими детьми, его не пускают в детский сад, воспитатели сказали – сидите дома пока не снимут с группы карантин.
Полдня пытался дозваниваться в медицинское учреждение. Из-за дурацкой современной телефонной системы связи в городской больнице, я потратил несколько часов. Меня «отфутболивали» от одного сотрудника к другому. Все только «разводили руками», но что конкретно делать – никто в больнице не знал! И каждый раз тратил несколько минут телефонного разговора, чтобы ввести в курс дела очередного сотрудника. Поясняя, что остался с ребёнком-инвалидом дома, потому, что у него в группе карантин, но они не в курсе, как быть…
В конце концов, кто-то из руководства детской поликлиники, рекомендовала обратиться к участковому педиатру и через неё оформить больничный лист мне. Но, увы, участковый педиатр уже сегодня не принимает! Один день потерял…
На следующий день, наш педиатр, вела приём с обеда. Приехали заранее, чтобы по «нулевому талону» попасть первыми на приём. Врач холодно выслушала. Сказала, что карантин в группе не повод для предоставления больничного. Что можем попроситься в другую группу. Но, кто же сына туда возьмёт из других воспитателей, которые не умеют работать с детьми с РАС, да ещё на целый день?
Чем всё закончилось❓
Я пошёл с детьми к Главному врачу больницы, застав только замов. Один из них мне выписал за несколько минут справку, что супруга находится на лечении в стационаре… Но, максимум, что это дало, что я по уважительной причине не хожу на работу. Спасибо, но это я смог и по телефону объяснить своему руководству. А по факту, пришлось взять неделю отпуска без содержания. А уже на следующие пару недель взять внеочередной отпуск.
Честно, неприятная ситуация!
И такие понятия, как отнестись «по-человечески», войти в положение – на деле не работают!
А как вы считаете? И чтобы вы делали в подобной ситуации❓
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