Солнце медленно катилось по голубому небосводу, всё ярче освещая наш провинциальный городок.
Я сидел на кресле возле кабинета врача, рядом сидел пожилой мужчина интеллигентного вида. До приёма еще было около часа... Полупустой коридор поликлиники и ожидание приёма...
Мы, не торопясь, завели разговор. Сначала, по традиции, разговор о погоде, о политике, а далее — на более интересные темы. Случайно речь зашла о рекламе и тут мой собеседник, словно ожил, принявшись рассказывать преинтереснейшую историю:
— Несколько месяцев назад я разбирал письма на электронной почте. Сбоку на интернет странице объявление о дополнительном заработке, в том числе о пассивном доходе для пенсионеров. Я на пенсии, хоть и работаю на частника...
В объявлении предлагалось ввести свой номер телефона для того, чтобы перезвонил менеджер.
Не сильно верю в такие предложения, но думаю: ничего же не теряю, пусть перезвонят, расскажут очередную лапшу, ведь бесплатно же!.. Через несколько минут звонок. Спокойный мужской голос стал объяснять о каких-то финансовых вложениях, какие-то сомнительные дебри. И тут же порадовал, что я юбилейный, обратившийся к ним клиент и мне причитается приятный финансовый бонус.
Конечно, их пирамиды мне показались неправдоподобными, но от бонуса, зачем отказываться? Нужно было, всего-то, продиктовать номер своей банковской карты. Продиктовал. Сказали, что в течение 10 минут поступят деньги. Ждите❗
Ради интереса, сижу, поглядывая на часы. СМС о пополнении счета всё не приходит. Минут через 15 звонок и этот же голос, объясняя, что они не могут отследить перевод, просит меня продиктовать реквизиты своей банковской карты и секретный код...
Не знаю, ну ей Богу! Зачем? Но голос менеджера не вызывал подозрений...
Спустя минут пять, словно какая-то депрессия нахлынула на меня, чувство уныния, безысходности... И тут не я, а жена, находившаяся дома, и наблюдавшая со стороны за моим общением, стала допытываться о моих действиях. Придя через час в себя, меня как громом осенило, что я попался на крючок мошенников. Давай судорожно звонить в банк, сбивчиво поясняя о произошедшем и просить заблокировать карту. Карту заблокировали, а мы с женой поспешили в ближайшее отделение банка. Со счёта списали ровно столько, сколько обещали подарить — 2 тысячи рублей. В банке объяснили, что деньги уже не вернуть...
Вернулись домой расстроенные.
Прошло больше недели. Мне нечасто звонят на телефон. И случайно, прокручивая номера, увидел этот проклятый номер.
Ну что меня дёрнуло позвонить? Может желание высказать этим мошенникам, что я о них думаю?..
Звоню. Матерюсь и ругаюсь... Довольно спокойно на другом конце поясняют, что произошла техническая ошибка, что со всеми бывает, и дальше, дальше ... как во сне: "Продиктуйте реквизиты своей карты, и мы немедленно исправим свою ошибку!".
Ну, и что вы думаете❓ Продиктовал…
Положил трубку, а у самого состояние "выжатого лимона", словно жить не хочется. И вновь, только через какое-то время меня расшевелили, а потом осенило, и опять звонил в банк с просьбой заблокировать карту.
Но теперь уже сняли двести тысяч…
В банке, как выяснилось, в очередной раз некомпетентный служащий сказал, что операцию уже не отменить. Хоть и везде говориться о 2-3 сутках для совершения отмены подобных операций.
А самое смешное и одновременно печальное, что полиция с такими мошенниками никак не может и не хочет бороться! Выяснилось, что номер зарегистрирован в Америке и нам с женой предложили обратиться в Интерпол. Через полгода дело спустили на тормоза. А при попытке его возобновить, нам пригрозили, что на наше дело можно посмотреть под другим углом❗ Например, можно рассмотреть, как пособничество каким-нибудь террористам. А вы, уже сами, пробуйте доказать обратное!..
Это не выдуманная история! Вот и верь после этого рекламе и людям...
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