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Солнце медленно катилось по голубому небосводу, всё ярче освещая наш провинциальный городок.
Легкие снежинки первого снега нежно ложились на её темные локоны волос. Галя стояла на крыльце школы, о чём-то увлечённо разговаривая с подругой. Я, как обычно, стоял на углу школы после уроков, ища любой повод увидеть лишний раз любимую девушку…
Интересная, все-таки, штука — жизнь❕
До одиннадцатого класса мы учились в параллельных классах. И эта девушка, ну совсем не вызывала у меня каких-то чувств: невысокого роста, да и не блондинка, ещё и носит очки… Когда же в сентябре объединили два наших класса, меня пересадили с ней за одну парту.
Первое время мы часто скандалили, пытаясь подшучивать, задевать друг друга. Наши страсти попали в поле зрения классного руководителя, уж не говоря про одноклассников 。
С наступлением поздней осени, по городу "стал гулять грипп". Я тоже заболел. Температура держалась несколько дней, и я лежал, как говорится "пластом". Лежал, болел, думал... Думал о разном: о смысле в моей жизни, о плохом и о хорошем. И как-то, совсем случайно, стал подбирать рифмовать слова. Сначала забавы ради, а затем, затем это меня увлекло! Лирика полилась на тетрадные листы. Одновременно с поэзией, душа сама "искала свою музу". И почему-то, совершенно меня не спросив, остановилась на Гале. Так вот, проснувшись утром очередного дня, я вдруг понял, что не могу жить без неё...
Лирика полилась на тетрадные листы 。
Вот так и началась эта моя «Первая Любовь». Я выздоровел, вернулся школу. Теперь, хоть и пытался это скрывать, но совершенно по-другому я смотрел на свою соседку. Мне было приятно сидеть с ней, тайком наблюдать за ней, слушать её голос. Она мне казалась какой-то божественной. Не трудно представить, что летая постоянно в своих облаках, мои школьные успехи стали тревожить всех — учителей, родителей, но не меня самого. Галя так же догадалась о моих чувствах, но как казалось, была ко мне равнодушна. Шли недели... Я никак не мог собраться с силами и признаться ей о своих чувствах. Она делала вид, что ничего не замечает. А я старался чаще её видеть. Даже какой-то ребяческий ритуал придумал — каждый день ожидал свою любимую возле школы, а затем «шпионил» за ней — шёл дворами и другими дорогами, чтобы не попасться ей на глаза, провожал её домой.
Легкие первые снежинки медленно падали с неба. Галя простилась с подругой, и пошла домой. Я же, как обычно, принялся "её тайно сопровождать"...
Она жила в частном секторе. И мне приходилось идти сзади неё метров на пятьдесят. Она проходила возле пустыря. Вдруг неожиданно из кустов выбежал огромный бездомный пёс. Галя опешила, в испуге замерла. Собака грозно рычала, то и дело делала выпады в её сторону... Грозно рыча и отскакивая назад, затем снова бросалась в нескольких шагах на неё 。
Я нёсся так быстро, как только мог!
- Не делай резких движений! Я сейчас! - кричал Гале, уже подбегая к ней. Я закрыл девушку боком, становясь перед собакой. Озверевшее животное не думало униматься! И через несколько мгновений оно набросилось на мою руку. Я взвыл от резкой боли, но все же сумел несколько раз другой рукой, держащей пакет с учебниками ударить животное. После очередного удара собака завизжала, разжала челюсти и с визгом побежала обратно в кусты...
И через несколько мгновений оно набросилось на мою руку 。
На дороге валялись книги и порванный пакет, я взял левой здоровой рукой за рваный рукав другой руки. Кровь капала на землю. Я повернулся к Гале:
- Ты как? - терпя сильную боль, поинтересовался я.
Она минуту или две не могла ничего выговорить. Стояла в полном ступоре, глядя на мою раненую руку.
- Как твоя рука? - первое, что она выговорила, отходя от шока. - Жить буду! - пытался я шуткой смягчить произошедшее.
Галя пришла в себя. Мы собрали вместе мои книги. Она попыталась хоть как-то перевязать платками мою рану. И мы дружно отправились в ближайший травмпункт 。
Она не отходила от меня, всё охала, и ахала... А я готов был терпеть ещё большую боль и ещё дольше, лишь бы она всегда была со мной...
После этого дня изменилось в корне всё! Мы стали дружить. Она взяла надо мной шефство и подтягивала меня по предметам.
Я добился своего! И я был рад! Моя любимая девушка была со мной. А рука? А что рука? Конечно, зажила! Ну, и пусть остались небольшие шрамы. Но ведь шрамы украшают мужчину? Ведь за свою ЛЮБОВЬ не грех и побороться!
В предыдущей статье литературного блога: «Гипноз, мошенники, реклама».
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