Солнце медленно катилось по голубому небу, всё ярче освещая наш провинциальный Городок.
- Вы осознаёте тяжесть содеянного? Вы ... раскаиваетесь? - судья удивлённо смотрела на Андрея, пытаясь хоть какое-то, внятное, оправдание услышать. И понять: "За что?..."
* * *
Андрей настойчиво звонил Розе. А девушка настойчиво не собралась брать трубку, ведь накануне она уже всё подробно объяснила - почему им не быть вместе!
Уже психуя, спрятала телефон под подушку, лишь бы не слышать этот дозвон...
Сама же уставилась в окно, но не зимние пейзажи её привлекали. Перед глазами всплывали картины трёхнедельной давности, то, как они познакомились...
Три недели назад она заехала в обычный автосервис, "застучала коробка передач", и именно приветливый автослесарь Андрей разговаривал тогда с ней, осматривал её машину...
Девушка была не замужем. Умная, красивая, с обеспеченной семьи. Ей уже пошёл четвертый десяток лет, но выбрать себе кавалера всё так и не смогла. Хотелось умного и обеспеченного. Да, оказывается, где их таких сыскать? Не так-то и легко! Так и ждала, выбирая, "свою половинку". Годы шли, проходила молодость. Подруги уже нянчили вторых и третьих детей, а она по-прежнему выкладывала в "Инстаграмм" свои одинокие портреты...
Андрей чем-то заманчивым приглянулся ей. Что-то в нём" цепляло". Но вот что?..
Он пригласил Розу на свидание, и она согласилась.
Розы, шампанское на столе. Красиво и со вкусом! Андрей знал, как красиво начать роман. Они стали встречаться. Звонили друг другу по вечерам. Андрей избегал прямых ответов на вопросы о нём и его жизни.
Наступил тот самый званый день, когда она пригласила его к себе домой - познакомить со своими родителями.
В отличие от дочери, родители очень сдержано и холодно приветствовали выбор Розы. За ужином они "буровили" его своими рентгеновскими взглядами, задавая иногда выпытывающие вопросы о его жизни, работе, источниках существования, целях в жизни...
Когда же парень ушёл, вынесли свой вердикт:
- Он тебе не пара. Он голодранец, с которым не стоит создавать семью.
Роза закрылась в комнате. Слёзы текли по щекам. Она осознавала, что родители, снова, были правы!.. А с другой стороны - очередная неудачная попытка и напрасные надежды.
Андрей позвонил ей на следующий день, но девушка объяснила ему, что прекращает с ним их романтические отношения. На вопрос "Почему?". Ответила заранее заученным текстом, что её родители категорически против таких отношений, что у этих отношений - нет будущего.
- Извини, но ты из бедной семьи... - закончила она и положила трубку.
* * *
Прошло три дня. Андрей, периодически пытался ей дозвониться. Как и сейчас. Наконец телефон смолк под подушкой. Она стояла у окна. Телефон "пиликнул" от входящей СМС 。
- Что там ещё? - выходя из своего полу транса, она взяла в руки телефон и открыла сообщение 。
Он приглашал её покататься на лыжах завтра и отдать ей какой-то подарок. Она отправила ответ "Да"...
Она оставила машину у заснеженных ворот летней базы отдыха, где и договаривались. Надела лыжи и ждала его. Он появился с небольшим опозданием, пройдя пешком и без лыж. Под рукой был какой-то сверток в красивой обёрточной бумаге 。
- Привет!
- Привет! - ответил он.
- Закрой глаза, я стесняюсь - оправдывался он, делая вид, что стесняется.
Она, улыбаясь, повиновалась ему, прикрыв варежками глаза...
Через несколько секунд дикая боль снова и снова, снова пронизывала её тело. Он зажал её рот свое рукой, а второй наносил один за другим удары большим ножом.
Жизнь покидала ее, закрывались веки и она, молча, упала к его ногам.