Если ребенок не начинает вовремя говорить (к 3-4 годам), то к отсутствию речи или фразовой речи могут добавиться новые нарушения развития малыша...
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»! В предыдущей статье мы затронули тему неговорящего ребёнка (ниже будет ссылка на эту статью). Теперь подробно разберем "чего стоит ждать и опасаться" родителям такого малыша❔
1. Задержка умственного развития
В первой части статьи мы писали о роли речи в развитии детей раннего возраста, что РЕЧЬ РАЗВИВАЕТ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕБЕНКА. Поэтому ребенок с задержкой речевого развития будет неизбежно отставать в умственном развитии от сверстников, и постепенно эта задержка будет всё больше. При отсутствии коррекционной помощи возникает вторичная задержка познавательной деятельности.
2. Речевой негативизм
Чаще всего речевой негативизм возникает у детей, отстающих в речевом развитии, когда взрослые излишне активно принуждают ребенка говорить или акцентируют внимание на недостатки произношения. Речевой негативизм, или отказ от речи, может выражаться активно или пассивно, ребенок отказывается говорить не только по просьбе или приказу родителей, но и в любых ситуациях.
Если малыш не говорит совсем, то сначала мы должны вызвать у ребенка желание общаться, сформировать мотивацию к речевой коммуникации.
3. Затруднения в процессе общения со сверстниками и взрослыми
Первоначальная функция речи — коммуникативная. Речь — это средство общения: высказывания и понимания. Поэтому ребенок с задержкой речевого развития испытывает трудности при обсуждении с близкими и чужими ему людьми. Если вовремя ребенок не заговорит или нарушения речи не исправить, в будущем это может привести к затруднению в адаптации в детском коллективе, ограничению круга общения, проблемам в обучении.
4. Деформация личностных черт
У неговорящих детей представление о самом себе только формируется и сильно влияет на приобретение определенных личностных черт, формирование характера, что может негативно отразиться на процессе развития личности ребенка. Это может проявиться в наличии комплекса неполноценности, стеснительности, замкнутости, инфантилизме, неуравновешенности ребенка и т.д. Личностные качества детей с речевыми нарушениями зависят от особенностей его характера, его отношения к своему дефекту.
5. Общая невротизация ребенка
Нервная система ребенка обладает сравнительно малой выносливостью. Дети быстро устают, не выдерживают действия многих сильных раздражителей. Многие неговорящие или плохо говорящие дети имеют определенные особенности эмоционально-волевой сферы: чрезмерная утомляемость в сочетании с высокой возбудимостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, склонностью к неврозу. Внутреннее состояние ребенка неспокойное, постоянно внутренне напряженное, та как постоянно ожидает проблем, связанных с его неумением качественно общаться с помощью речи. Признаки невротизации могут проявиться явно и скрыто, негативно влиять на развитие ребенка.
И так, каждый родитель выбирает сам тактику поведения в случае, если ребенок неговорящий или малоговорящий. Но вывод должен быть однозначным: чем раньше вы обратите внимание на уровень развития вашего ребёнка и, чем раньше вы хотя бы проконсультируетесь со специалистами, тем раньше ему будет оказана помощь (если она всё-таки необходима) и тем можно эффективнее управлять процессом овладения речью, простимулировать положительные проявления и затормаживая отрицательные. В результате, речевое недоразвитие ребенка можно полностью компенсировать еще до поступления в школу. Если не преодолеть речевые проблемы, то у таких детей в школьном возрасте возникают проблемы с усвоением письменной речи (дисграфия, дислексия).