Ваш ребёнок растет, радуя вас новыми успехами и достижениями. Возможно, к годику он научился произносить какие-то простые слова и теперь, вы с нетерпением ждёте, что он будет вовсю болтать с вами… Все родители хотят, чтобы их ребенок начал говорить как можно раньше.
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»❗ Сегодня поговорим о "неговорящих детях".
И так, как быть, если развитие речевое ребенка идет по-другому: малыш не говорит, или его речь развивается очень медленно? В последние годы резко возросло количество детей, дошкольного и школьного возраста, с речевыми проблемами.
Так что же делать, если ребенок молчит? Ждать или помогать? Если ждать, то до какого возраста? Какие будут последствия для ребенка, если он не говорит❓
Если у ребенка в 1,5 — 2,5 года отсутствует активная речь, то родители начинают задуматься: необходимо ли что-то делать или нужно еще подождать и ребенок сам заговорит? К сожалению, точного ответа никто не даст. Все дети разные, но и родители тоже очень разные люди. Каждый родитель решает сам в этой ситуации, исходя из опыта своей семьи, компетенции педагогической или медицинской, своей интуиции (ведь родители видят своего ребенка каждый день). В нашей статье, мы не будем рассматривать и обсуждать поведение родителей в случае отставания их чада в речевом развитии, а поговорим о значении самой речи в развитии детей раннего возраста.
Постижение речи, происходящее в раннем возрасте – это целая революция в психическом развитии ребенка. То есть, появление, а затем развитие фразовой речи, это своеобразный виток эволюции для развития психических процессов ребёнка: мышления, восприятия, памяти, воображения... Развивая речь, дети могут управлять своим поведением, фантазировать, думать, выстраивать воображаемую ситуацию, осознавая свои действия. Речь даёт возможность формировать свой, индивидуальный, внутренний мир.
В первый год жизни мышление и речь у детей формируются независимо друг от друга — мышление представляется в виде манипуляций с предметами, а речь — в виде лепетного говорения, возгласов, жестов. Ближе к двум годам, эти линии развития (речь и мышление), начинают пересекаться, и совпадают. Это дает начало новой форме психической жизни, характерной именно для человека.
Так что же происходит, если ребенок молчит или нет фразовой речи в три года, четыре года❓
Если вовремя не помочь малышу исправить недостатки в развитии речи, то со временем возникают вторичные нарушения развития личности ребенка. Какие же вторичные нарушения развития могут возникать у неговорящего ребенка (это когда ребенок совсем молчит или говорит несколько десятков слов, но нет фразовой речи)❓
1. Задержка умственного развития;
2. Речевой негативизм;
3. Затруднения в процессе общения со сверстниками и взрослыми;
4. Деформация личностных черт;
5. Общая невротизация ребенка.
В следующих статьях мы подробно разберем эти нарушения развития (их описание, характер проявления, чем они опасны).
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