Казалось бы, обыденная ситуация: ребёнок просит подарить ему подарок. Но в качестве подарка – «iPhone». Дороговато? Или у вас имеются какие-то принципы, касаемо системы премирования ребёнка? Давайте обсудим вместе!
С одной стороны: премировать и стимулировать детей нужно обязательно! Это приветствовалось и раньше, во времена нашего детства. Ну, а сегодня, без этого никуда не деться! Вы же хотите вырастить СОВРЕМЕННОГО, АДЕКВАТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, в общем, НОРМАЛЬНОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА из ребёнка? Ведь принципы нашего времени какие? "Бесплатно ничего не бывает и не делается!", "За всё нужно платить!" и другие "прекрасные" лозунги. Современные принципы и основы общества диктуют свои, новые, правила воспитания ребёнка. Хочешь, не хочешь, но приходится подстраиваться…
Вот и выходит, что премировать детей нужно обязательно! И это стимулирует их стремиться к лучшему, стараться, учиться, быть лучше и многому другому.
Для меня, к примеру "обещание подарка от деда Мороза", позволяет с начала осени "мягко воздействовать" (дисциплинировать, заставлять учиться и т.д) на своего детсадовца. А напоминание, что дед Мороз "занесёт в черный список" за плохое поведение или нежелание заниматься – магически "меняет" малыша❗
Так же и подарки на день Рождения ребёнка, другие даты или просто, обещания что-нибудь купить – это стимул для ребёнка стараться, а для меня "волшебный инструмент воздействия". И ещё один нюанс, заставляющий нас, родителей, быстро поддаваться на просьбы и доводы ребёнка – желание чтобы ребёнок "не был белой вороной", "выглядел не хуже других" и другое.
Теперь о "МИНУСАХ ПООЩРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" детей.
Без стимула у ребёнка пропадает желание работать, стремиться к лучшему. Всё переходит в какой-то "товарно-поощрительный" вид взаимоотношений между родителями и детьми. Это САМЫЙ ОГРОМНЫЙ МИНУС этого всего! Теряется естественная взаимосвязь между родителями и детьми…
Ещё один минус – высокая стоимость подарка.
Это конечно ударит по карману средне семейного бюджета!
Ну, и что имеем в итоге❓
Дарить подарки нужно! Не стимулировать ребёнка и вырастить из него ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА вряд ли получится…
Если не готовы к таким покупкам, то попытаться переубедить ребёнка на более дешёвый подарок. Ну, а если это принципиально для ребёнка – придётся покупать Айфон…
Что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии!