эмблема сайта "Семейный блог"
кнопка социальная сеть "Twitter"
кнопка социальная сеть "Одноклассники"
кнопка социальная сеть "В Контакте"
кнопка социальная сеть "Инстаграм"
кнопка социальная сеть "Фейсбук"
кнопка "Ютуб"

Все материалы сайта "Семейный блог" несут ознакомительные и информационные цели.

Прямая перепечатка и использование фото и видео материалов сайта является нарушением авторских прав! Используйте прямую индексируемую гиперссылку на наш сайт.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 💫

© Семейный блог

 

ХОТИТЕ ПЕРВЫМИ 
ЧИТАТЬ НОВЫЕ СТАТЬИ?

 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАССЫЛКУ!

 

Эл. почта  

Форма обратной связи 📧

Имя  
Эл. почта  
Сообщение  
Казалось бы, обыденная ситуация: ребёнок просит подарить ему подарок. Но в качестве подарка – «iPhone». Дороговато? Или у вас имеются какие-то принципы, касаемо системы премирования ребёнка? Давайте обсудим вместе!
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»!
Что лично думаю по этому поводу?
С одной стороны: премировать и стимулировать детей нужно обязательно! Это приветствовалось и раньше, во времена нашего детства. Ну, а сегодня, без этого никуда не деться! Вы же хотите вырастить СОВРЕМЕННОГО, АДЕКВАТНОГО, ПОРЯДОЧНОГО, в общем, НОРМАЛЬНОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА из ребёнка? Ведь принципы нашего времени какие? "Бесплатно ничего не бывает и не делается!", "За всё нужно платить!" и другие "прекрасные" лозунги. Современные принципы и основы общества диктуют свои, новые, правила воспитания ребёнка. Хочешь, не хочешь, но приходится подстраиваться…
премировать детей нужно обязательно❕
Вот и выходит, что премировать детей нужно обязательно! И это стимулирует их стремиться к лучшему, стараться, учиться, быть лучше и многому другому.
Для меня, к примеру "обещание подарка от деда Мороза", позволяет с начала осени "мягко воздействовать" (дисциплинировать, заставлять учиться и т.д) на своего детсадовца. А напоминание, что дед Мороз "занесёт в черный список" за плохое поведение или нежелание заниматься – магически "меняет" малыша❗
Так же и подарки на день Рождения ребёнка, другие даты или просто, обещания что-нибудь купить – это  стимул для ребёнка стараться, а для меня "волшебный инструмент воздействия". И ещё один нюанс, заставляющий нас, родителей, быстро поддаваться на просьбы и доводы ребёнка – желание чтобы ребёнок "не был белой вороной", "выглядел не хуже других" и другое.
Теперь о "МИНУСАХ ПООЩРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" детей.
Без стимула у ребёнка пропадает желание работать, стремиться к лучшему. Всё переходит в какой-то "товарно-поощрительный" вид взаимоотношений между родителями и детьми. Это САМЫЙ ОГРОМНЫЙ МИНУС этого всего! Теряется естественная взаимосвязь между родителями и детьми…
Ещё один минус – высокая стоимость подарка.
Это конечно ударит по карману средне семейного бюджета!
) Это конечно ударит по карману средне семейного бюджета❕
Ну, и что имеем в итоге❓
Дарить подарки нужно! Не стимулировать ребёнка и вырастить из него ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА вряд ли получится…
Если не готовы к таким покупкам, то попытаться переубедить ребёнка на более дешёвый подарок. Ну, а если это принципиально для ребёнка – придётся покупать Айфон…
Что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии!
В предыдущих статьях нашей рубрики мы говорили о нарушениях развития детей, вот эта статья: «Чего стоит опасаться родителям неговорящего малыша?». Предлагаем к прочтению.
До следующей статьи!