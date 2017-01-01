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То, что геймер может быть агрессивным, жестоким с окружающими, ни у кого не вызывает удивления! Так почему же вдруг, в один момент, стирается граница игры и реальности и «пиксельные» враги на экране «оживают»❓
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог».
Раньше было принято считать, что «всё зло» приходит к нам из-за границы, а непонятные маньяки – это только там, но не у нас! Теперь и в нашей стране все говорят о таком психическом расстройстве как «геймерство», которое может быть смертельно опасным!
Для начала, вспомним недавние события в Казани. Молодой девятнадцатилетний парень, тихий и спокойный, учился хорошо… словом «ботаник», взял и расстрелял школьников и учителей. Вспомнил старые обиды? Такая же история была и в Керчи в 2017 году, такой же «ботаник» или пере игравшийся геймер❓
 На днях в городе Красноярск суд расставил точки в громком деле молодого геймера и событиях, произошедших, весной 2020 года в Красноярске.

Однажды он «переиграл» в очередную игру

Обычная лестничная площадка, обычного многоквартирного дома. 33 летний парень – заядлый геймер, любящий «мочилово» в компьютерных играх, «стрелялки» и «войнушки, который мог сутками сидеть за игрой…
Однажды он «переиграл» в очередную игру, взял на кухне большой нож и спрятал за пазуху, открыл дверь своей квартиры. Как он потом признался на следствии – обдумано направился к соседям! Позвонил в дверь. Соседка слегка приоткрыла дверь и поинтересовалась: зачем пожаловал? На что он, с силой толкнул дверь, вошёл в квартиру и… компьютерная игра превратилась в реальность.
Все трое членов семьи: хозяйка, её отец – пенсионер и несовершеннолетняя дочь погибли на месте. После чего мужчина, обдуманно, обставил всё произошедшее под помешательство дедушки пенсионера (вложив в его руки орудие преступления) и покинул квартиру…
Интересно ВАШЕ ЛИЧНОЕ мнение на подобное!
Своё мнение начну со слов чиновницы, Ирины Волынец, которая увидела основную (на мой взгляд) причину подобных происшествий – отсутствие государственной идеологии. А вторая причина – отсутствие системы кружков и секций, доступных для основного числа семей. Но добавлю, что должна быть ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ и система поощрений для детей и родителей, в посещении этих самых секций и кружков!
Но, увы, как вы знаете, первые попытки «возродить пионерию» со стороны правительства и чиновников, разбились в пух и прах. И немудрено! Вы ещё помните, пионеры должны на кого-то равняться, к чему-то стремиться.
На кого можно равняться сегодня? Может, на кого-то конкретного чиновника или министра, губернатора или олигарха❓
Как вы считаете? Напишите в комментариях! Хотелось бы узнать мнение большого числа людей по этому поводу! Подписывайтесь на рассылку нашего сайта "Семейный блог", чтобы первыми читать новые статьи❗
До следующей статьи!