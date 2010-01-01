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А действительно — почему❔
Давайте попробуем подробно разобраться...
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта «Семейный блог»!
И так, во всём мире, кроме России, это понятие «Социальное жильё» означает "жильё, сдаваемое в социальный наем". К примеру, нет у молодой семьи денег на приобретение квартиры, она спокойно обращается в муниципальные организации — предоставляется жильё (за минимальную арендную плату).

Жилищный вопрос в России - одна из самых острых тем❗

А что этот термин, с 2010-х годов, стал означать в России:
1. Жильё, предоставляемое отдельным категориям граждан (льготники);
2. Жилье, продаваемое по низкой рыночной стоимости;
3. Жильё, выдаваемое людям, взамен старого жилищного фонда, идущего под снос.
Как видим — это далеко от истины!
Но ведь не всегда так было? Совершенно верно!
До 2014 года никто не подменял никаких понятий! Даже запустили «пилотный» государственный проект по строительству социального жилья в Москве и Московской области в 2013 году. Давайте вспомним это подробнее, ведь за ним наблюдали миллионы россиян! И так, государство выделило почти 150 млрд. рублей на строительство нескольких десятков домов, для последующей сдачи нуждающимся в социальный наем. В тендере приняли участие 10 строительных фирм. До финиша дошло 2 фирмы... То есть, остальные или разворовали деньги, или построили элитное жильё. Ладно! Вернёмся к двум финалистам❗ Было построено несколько домов, но вместо социального найма, квартиры стали продавать по цене чуть ниже рыночной.

квартиры стали продавать по цене чуть ниже рыночной

Если интересно, никто из руководителей этих строительных "лавочек" не понёс никаких наказаний...
Так и закончился этот эксперимент. А далее — кризис, присоединение Крыма, и ... сокращение финансирования на многие социальные программы, в том числе и строительство социального жилья для четверти россиян.
Правительство перестало об этой проблеме говорить вслух, чиновники на местах — подменять понятие социального найма.
Можно было и заканчивать эту очередную печальную историю, если бы не одно "но"! Число нуждающихся в жилье растёт в геометрической прогрессии каждый год! "Шило в мешке не утаить!"
А что, ВЫ, думаете по этому вопросу? Пишите в комментариях❗
Предлагаем вашему вниманию предыдущую статью этой рубрики «Геймер превратился в убийцу». В которой рассказывается о современной тенденции возникновения зависимости к компьютерным играм у молодёжи… и печальный пример – к чему это может привести.
До следующей статьи!