И так, во всём мире, кроме России, это понятие «Социальное жильё» означает "жильё, сдаваемое в социальный наем". К примеру, нет у молодой семьи денег на приобретение квартиры, она спокойно обращается в муниципальные организации — предоставляется жильё (за минимальную арендную плату).
А что этот термин, с 2010-х годов, стал означать в России:
1. Жильё, предоставляемое отдельным категориям граждан (льготники);
2. Жилье, продаваемое по низкой рыночной стоимости;
3. Жильё, выдаваемое людям, взамен старого жилищного фонда, идущего под снос.
Как видим — это далеко от истины!
Но ведь не всегда так было? Совершенно верно!
До 2014 года никто не подменял никаких понятий! Даже запустили «пилотный» государственный проект по строительству социального жилья в Москве и Московской области в 2013 году. Давайте вспомним это подробнее, ведь за ним наблюдали миллионы россиян! И так, государство выделило почти 150 млрд. рублей на строительство нескольких десятков домов, для последующей сдачи нуждающимся в социальный наем. В тендере приняли участие 10 строительных фирм. До финиша дошло 2 фирмы... То есть, остальные или разворовали деньги, или построили элитное жильё. Ладно! Вернёмся к двум финалистам❗ Было построено несколько домов, но вместо социального найма, квартиры стали продавать по цене чуть ниже рыночной.
Если интересно, никто из руководителей этих строительных "лавочек" не понёс никаких наказаний...
Так и закончился этот эксперимент. А далее — кризис, присоединение Крыма, и ... сокращение финансирования на многие социальные программы, в том числе и строительство социального жилья для четверти россиян.
Правительство перестало об этой проблеме говорить вслух, чиновники на местах — подменять понятие социального найма.
Можно было и заканчивать эту очередную печальную историю, если бы не одно "но"! Число нуждающихся в жилье растёт в геометрической прогрессии каждый год! "Шило в мешке не утаить!"
А что, ВЫ, думаете по этому вопросу? Пишите в комментариях❗
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