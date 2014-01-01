Так и жила наша семья, как и миллионы советских семей - обычно, но счастливо по-своему.
Отец не раз предлагал переехать жить к нему на родину в Сибирь. Выше зарплаты, чистый таёжный воздух, рыба, ягоды и грибы. Но, когда доходило до реального переезда, находились причины, откладывающие данное мероприятие.
Так всё и затягивалось…
Между тем, здесь в Сибири, нас ждала отцова родня: бабушка и дедушка, тёти, двоюродные сёстры.
Отслужив армию, я решил, уже, будучи взрослым и самостоятельным человеком, "съездить, осмотреться", да помочь с переездом.
Это было начало 90-х годов. На Украине ввели новую валюту "Купоны", которая обесценивалась быстрее, чем успевали менять номиналы на купюрах. В России инфляция тоже была, но жизнь всё таки была постабильнее!
Пока я здесь, в Сибири, осматривался… сбережения, как и сами зарплаты моих родителей обесценились на столько, что теперь перевезти все вещи на контейнере за 5000 километров - стоило баснословных денег.
Так и получилось - они там, а я здесь.
У меня появилась жена, дочь. Они как-то там "тужились и пыхтели"… Но и особо помочь я уже ничем им не мог❕
За эти годы я не раз приезжал погостить к родителям на Украину. Казалось, всё знакомое и близкое, но … уже не родное.
А годы всё шли, шли. Не знаю почему, но общение становилось всё суше и короче. Казалось бы - родители! Но многие вещи я им уже не рассказывал, не делится личным.
Не то, чтобы я зазнался! Просто МЫ ПЕРЕСТАЛИ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА. Они жили там своей жизнью, а я здесь - своей.
Всё так и продолжалось, пока не наступил 2014 год….
Военные действия на Украине разделили нас на два отдельных берега. Мы, по началу, абсолютно перестали слышать и понимать друг друга. Они "на своей волне, а я на своей". Потом в нашем общении появилась какая-то злоба и агрессия с их стороны, как будто бы я, лично, виновен за конфронтацию отношений между нашими странами.
А в последние года три, они вообще, перестали мне писать и звонить…
Теперь у них там в стране стали преследовать за общение с российскими родственниками. Стали блокировать аккаунты в социальных сетях, активные переписки. Не только с родителями, но почти со всеми друзьями и бывшими одноклассниками я перестал общаться - они боятся и стесняются такой дружбы, с россиянами! Из бывших друзей украинцев, осталось несколько человек, да и те, пишут крайне редко. Может и они боятся…
Так-то, мама… Жизнь сделала нас врагами?!
А что, ВЫ, думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!