Да, городской искушенный житель, маловероятно, что на это пойдёт… Но в деревне люди попроще, и моральные принципы и убеждения – для многих непозволительная роскошь!
Да и сумма ежемесячного пособия семьям, усыновивших и удочеривших детей из детских домов, превышает минимальную заработную плату. "Плюс" другие выплаты на ребёнка. Часто семьи усыновляют по 2 и более детей. Помимо денег – стаж, льготы и другое.
Вот вам и дополнительный доход!
Но, довольно часто, в последнее время, всё это делается со стороны опекунов не бескорыстно❕
Детей берут в семью, чтобы благодаря этому денежному пособию "ставить своих детей на ноги". При этом обделяя приёмных детей, ущемляя их интересы… превращая (бывают и такие случаи!) детей в бесплатную прислугу…
Самое обидное, что при усыновлении (удочерении), приёмных родителей мало волнует психологическое состояние ребёнка, его прошлая жизнь, его вкусы и интересы. И что может произойти впоследствии? Дети не уживаются в приёмных семьях, возникают постоянные конфликты, жилищные проблемы, … детей сдают обратно, а иногда заканчивается и криминалом 。
Это, так скажем, "некрасивая сторона" этого всего. И никто не скажет вам, не посчитает, сколько же ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОВОЛЬНЫХ ОТ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ? Потому что усыновленный ребёнок вам вряд ли признается, что он не на равных правах в новой семье, тем более что его бьют, обижают! Ребёнок знает – вернувшись в детский дом, он будет на плохом счету у воспитателей. И о вторичном усыновлении останется только мечтать! Да и жизнь в детском доме далеко не мёд, уж явно хуже, чем жизнь в "плохой семье" 。
Напоследок, не всё так серо и уныло полностью!
Есть ХОРОШИЕ и ДОБРЫЕ ЛЮДИ! И радует что таких немало! Они усыновляют и воспитывают детей, как своих собственных, порою, не спя по ночам у детских кроваток и принимая боль или радость детскую, как свою собственную…
А что, ВЫ, думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!